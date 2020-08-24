بعد اسبوع من الزحف والتقدم.. قوات ”الشرعية“ تقول انها تطرق أبواب العاصمة صنعاء

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إن "مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، منيت بخسائر كبيرة وفادحة خلال الأسبوع الجاري في جبهات نجد العتق، وصلب بميسرة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء".

وأكد ”جبران“ في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت" أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة نجد العتق، مما مكن الوصول إلى ما بعد سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للمليشيا الانقلابية.

واشار إلى أن مليشيات الحوثي خلّفت وراءها جثث قتلاها وعناصرها، التي تقودها إلى محارق الموت والهلاك في شعاب وجبال ووديان مديرية نهم.

ومضى قائلاً: "أبطال القوات المسلحة المسنودة برجال القبائل يطرقون أبواب العاصمة صنعاء، ويسطرون أروع معاني التضحية والاستبسال والإقدام، الذي سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته وسيدرس للأجيال القادمة".

وخلال الأسبوعين الماضيين، زادت حدة المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في جبهات نهم شرقي صنعاء والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.