الخامس ضمن أهم 8 قادة لزعيم الحوثيين والمخابرات الايرانية.. مالا تعرفه عن القيادي الحوثي البارز الذي لقي مصرعه في الجوف ومَثَّل مقتله خسارة كبيرة للجماعة

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1800

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الأحد 23 اغسطس/آب، بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية العقائدية.

ونعت قيادات حوثية مقتل، أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة المتواجدة في الجوف، المدعو ”عزي صلاح مطلق دحَوه“، المكنى ”أبو صالح“، وأكدت تشييع جثمانه مع قيادات أخرى في العاصمة صنعاء اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر عسكرية، أن ”دحوه“ لقى مصرعه في معارك وغارات جوية لطيران التحالف، خلال اليومين الماضين، في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، مؤكدة أن قيادات بارزة أخرى قتلت خلال هذه الغارات ولم تفصح عنها الميليشيات.

معلومات لايعرفها الكثير عن ”أبو صالح“

- الصريع كان منذ عام 2009 مشرف الجوف وكانت الجوف المحافظة الثالثة الذي يوجد فيها نفوذ للحوثيين وكانت الجوف هامة جدا لدى الحوثيين لأنها فقط مديريات في الجوف وسفيان عمران التي كانت متنفس للحوثيين واختيار مسئول ومشرف على الجوف يمثل أهمية ابوصالح عند المدعو عبدالملك وخاض الصريع ابوصالح.

ـ في عام 2010 حروب طاحنة مع قبيلة آل صقره في الجوف وكان معه نائبه الصريع الحوثي حميد المكرمي وفي عام 2011 خاض ابوصالح معارك عنيفة مع بعض قبايل الجوف وحزب الإصلاح في معركة سدباء وفي المتون والمطمه وضل ابوصالح مشرف في الجوف إلى عام 2014.

- يعتبر الصريع ”ابوصالح“ الخامس ضمن أهم ثمان قيادات لدى عبدالملك الحوثي والمخابرات الإيرانية، وهم: أبوعلي الحاكم، وابومالك الفيشي، والصريع ابوفضل صالح الصماد، وابوحسين يوسف المداني، وكانو هؤلاء الخمسه أهم اذرعة عبدالملك الحوثي ويأتي بعدهم اهميه عبدالخالق الحوثي وعبده ناجي ابوراس وعبدالكريم الغماري وأحمد صالح دغسان.

- قبل عاصفة الحزم بأيام تم تعيين ”ابو صالح“ مدير عام أمن محافظة صعده بقرار مباشر من عبدالملك الحوثي نظرا لثقته المطلقة في ابوصالح عزي صلاح دحوه وذلك للاهتمام بأمن صعده وكان يعتبر الصريع ابوصالح محافظ صعده الفعلي من ٢٠١٥ إلى بعد سقوط محافظة الجوف قبل أشهر وكان اعتماده الشهري من عبدالملك الحوثي فوق 200 مليون غير الجبايات التي كان يحصل عليها.

- بعد سقوط محافظة الجوف بيد مليشيا الحوثي قبل رمضان الماضي تم تعيين ابوصالح عزي صلاح أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة في الجوف ويعتبر القائد العسكري في جبهة الجوف نظرا لمعرفته بجغرافيا الجوف ومعرفته بتركيبة الجوف القبلية والحزبية.

- قام الصريع بزرع حزام أمني من الألغام على مدينة الحزم في الجوف الله لايلحقه خير ولايرحمه.

-قاد معارك خلال الـ 3 الأشهر التي مضت في جبهة العلم وشرق بير المرازيق وفي النضود وعدوان وخسر كل هجماته في معاركه التي شنها خلال ثلاثه أشهر حتى لقي حتفه قبل 3 ايام او اربع ايام شرق بير المرازيق.

- يمثل مقتله خسارة كبيرة على مليشيا الحوثي عامة، وزعيمها خصوصا.