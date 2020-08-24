صور ساحرة وأغرب من الخيال لمدينة مأرب تعكس وجهها الحضاري والتاريخي

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نجح صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة مارب في تقديم وجه حضاري لمدينة المجمع عاصمة المحافظة , واهتمامه بجانب التشجير للشوارع العامة .
اليكم بعض الصور الساحرة لشوارع لمدينة مأرب