صراع قضائي يقوده زوج خليجي بعدما احتلت زوجته الثانية منزل الأولى

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقام زوج إماراتي دعوى ضد زوجته الثانية، التي نقلت أغراضها إلى منزل كان يبنيه لزوجته الأولى.

وطالب الزوج في دعواه بأن تلزم المحكمة الزوجة الثانية بإخلاء المنزل، التي اعتبرت أن لها الأحقية في العيش بالمنزل الجديد بدلا من الزوجة الأولى.

وقالت الزوجة الثانية أمام المحكمة: " لي الحق في هذا المنزل أكثر من الزوجة الأولى، باعتبار أن عدد أبنائي أكثر منها، وأقدميتها لا تعطيها الحق في امتلاك منزل شعبي " .

وأشارت إلى أنها تقبل أن تسكن الزوجة الأولى معها، لكن في ملحق المنزل، بحكم أن لديها ابناً واحداً فقط، الأمر الذي رفضه الزوج.

ومن جانبها أجلت هيئة المحكمة الحكم للجلسة المقبلة.