وكيل محافظة مارب يناقش التدخلات الانسانية لمنظمة اطباء بلا حدود

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع المدير الجديد لمكتب منظمة اطباء بلا حدود الهولندية بالمحافظة فيرونيكا سيرنيكو، والمدير السابق للمكتب تيريزا بير وولد، التدخلات الانسانية للمنظمة في دعم القطاع الصحي وتشغيل الخدمات الصحية والطبية في مستشفى مديرية مدغل الريفي.

واستعرض اللقاء تنسيق الجهود بين السلطة المحلية بالمحافظة ومنظمة اطباء بلا حدود واستمرار الدعم والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية للمنظمة وتدخلاتها الانسانية.

واشاد مفتاح بالتدخلات الانسانية للمنظمة في تعزيز دور القطاع الصحي بالمحافظة، متمنيا ان تشهد المنظمة توسع في التدخلات الانسانية والدعم المقدم للقطاع الصحي.