نائب رئيس جامعة سيئون يستقبل نظيره من جامعة إقليم سبأ ..

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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استقبل اليوم نائب رئيس جامعة سيئون لشؤون الطلاب الدكتور رياض عبد الرحمن منقوش في مكتبه بديوان رئاسة الجامعة الدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب.

وناقش الطرفان القضايا ذات العلاقة بعملية القبول والتسجيل وكذلك الأنشطة والخدمات الطلابية بهدف الاستفادة المتبادلة بين نيابتي شؤون الطلاب بالجامعتين، حيث عبر الدكتور منقوش عن سعادته بهذه الزيارة مؤكداً أن نيابة شؤون الطلاب بجامعة سيئون في تطور دائم وتحضى باهتمام كبير من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري، ورحب بأي تعاون مشترك يخدم مصلحة الجامعتين بشكل عام وشؤون الطلاب بشكل خاص.

من جانبه عبر الدكتور الرمال عن سعادته لحفاوة الاستقبال مؤكداً أن جامعتي سيئون وإقليم سبأ تتشابه في كثير من الأمور ناقلاً تحيات الأستاذ الدكتور محمد القدسي رئيس جامعة إقليم سبأ ومرحباً بالتعاون بين الجامعتين لاسيما فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية وغيرها من القضايا المرتبطة بشؤون الطلاب.

حضر اللقاء الدكتور سالم حسان رئيس قسم الآثار بجامعة إقليم سبأ.