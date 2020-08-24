بعد نجاحه الواسع .. تأسيس فرع للمركز العربي للاطراف بتعز بدعم المخلافي

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أنجز المركز العربي للأطراف الصناعية الدفعة الثانية من جرحى تعز اليمنية مبتوري الأطراف لأكثر من أربعين حالة للدفعة الثانية في مقره الرئيسي بصلالة العُمانية ودفعة سابقة لـ 150 جريحاً في الهند .

رغم المعوقات لجائحة كورونا كللت المهمة بالنجاح ومع كل الاحترازات الطبية استطاع المركز في الدفعة الثانية إعادة الحركة من الأطفال والنساء والمتضررين من الحرب في تعز .

يقول والد الطفلة أسرار التي ركبت طرفاً سفلياً في المركز العربي إنها عادت لها الابتسامة مع سهولة الحركة فهي فقدت أمها جراء قذيفة وفقدت معها طرفها السفلي وهي لم تتجاوز عامها الرابع فيما والد الطفلة رشا هي أيضاً في العاشر من عمرها أصبحت تتكيف مع الطرف الصناعي بشكل أفضل وتستطيع ممارسة أنشطتها اليومية وأسرار ورشا أصبحتا تلعبان معاً هذه المرة أكثر ثقة وبلا تعثر.

المرأة اتحاد استعادت حركتها وتوازنها مع تركيب طرفيين سفليين في المركز العربي بعد أن فقدت طرفيها بلغم أرضي قبل عامين مبديةً سعادتها لتمكنها من المشيء بلا عربية ولا عكاكيز كما كانت تفعل ومعها أيضاً أربع نساء أخريات خلال شهر تم تركيب أطراف صناعية لهن وبالتدريب المتواصل تعودن على الأطراف الجديدة وأصبحن يمارسن حياتهن الطبيعية .

ثلاثون جريحاً مدنيين وعسكرين آخرين بينهم أدهم مازال طفلاً في الخامسة عشر من العمر وجمال جميل في نفس العمر والأخير مبتور الطرفين وحالته أكثر صعوبة كون البتر من تحت الحوض مباشرة وكانت الأطراف أكثر جودة كون التعامل يتم مع الشركة العالمية أوتوبك العالمية الأولى المتخصصة في هذا المجال.

- وحدة طبية فرعاً للمركز العربي للأطراف الصناعية في تعز اليمنية

مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي بمحافظة تعز افتتحت فرع للمركز العربي للأطراف الصناعية لتسهيل الإجراءات والفحوصات الطبية ورعايتهم بشكل كامل.

وكيل المحافظة د.عبدالقوي المخلافي الذي دشن الفرع ومعه نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية فؤاد الفقيه أشادا بالجهود الكبيرة للشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية واهتمامه الكبير والدائم بالجرحى وعلاجهم بشكل مستمر.

الفرع سيكون مهمته تسهيل الإجراءات أمام الجرحى المبتورين بالمحافظة و اختيار الجرحى المؤهلين لتلقى العلاج ومعرفة مدى جاهزيتهم لتركيب الأطراف حسب نوعية البتر والاصابة ووفق آلية دقيقة يشرف عليها خبراء في مجال الأطراف الصناعية .

الوحدة الطبية بالفرع ستعمل على تسهيل وصول الجرحى للمركز الرئيسي بسلطنة عمان وتركيب الأطراف الحديثة ومتابعة خدمات الصيانة الدورية وإعداد قاعدة بيانات متكاملة .

- الجانب الإنساني المشرق للمركز

المركز العربي للأطراف الصناعية الذي أسسه الشيخ حمود المخلافي في صلالة العمانية لسهولة التعامل مع الخبرات الأجنبية يتولى رعاية الجريح من منزله بتعز وحتى إيصاله مقر المركز بصلالة شاملاً كل الاحتياجات من مصاريف وسفر والأطراف وتركيبها و مابعدها من صيانة ومتابعة كمشروع إنساني خيري لخدمة الجرحى في تعز كمرحلة أولى ليتوسع خدماته على مستوى اليمن ككل نواة لمشاريع أخرى مشابهه كما صرح بذلك الشيخ المخلافي في كلمة الافتتاح.

- ترتيبات الدفعة الثالثة

الترتيبات والإجراءات اللازمة تجري في فرع المركز العربي في تعز لإختيار وتسفير 100 جريحاً كدفعة ثالثة من مبتوري الأطراف على مرحلتين إلى سلطنة عمان لتأهيل وتركيب الأطراف الصناعية لهم خلال الفترة القادمة .

يذكر أن الدفعة الأولى كانت لـ 150 جريحاً من جرحى تعز قبل عام بدعم ورعاية الشيخ حمود المخلافي تم تركيب أطراف صناعية لهم في دولة الهند .