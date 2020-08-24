مستجدات معارك الجوف والبيضاء.. مواجهات شرسة وغارات مكثفة ومصرع 55 حوثيا

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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لقي أكثر من 55 عنصراً حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون، الاثنين 24 اغسطس/آب، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف في جبهتي قانية شمالي البيضاء (وسط اليمن)، والنضود شرقي مدينة الحزم بالجوف(شمال).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت، هجوماً شنته المليشيا الحوثية على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية، وأجبرت المليشيا على التراجع بعد أن كبّدتها ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعدد من الجرحى إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وذكر المصدر، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير طقمين وعيار 23".

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.

وفي محافظة الجوف، قال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني شنّت هجوماً استهدف مجاميع تابعة للمليشيات الحوثية أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي خسرتها في وقت سابق في جبهة النضود شرق مدينة الحزم.

وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصرًا حوثياً وعدد من الجرحى، فيما استعاد الأبطال أسلحة وذخائر متنوعة.

وقال المصدر إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وآليات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، مشيرا إلى أن الغارات دمرت آليات ومعدات حوثية في عدّة مواقع بجبهة النضود، كما دمرت 4 أطقم جنوب الحبيل بما عليها من عيارات وأفراد، إضافة إلى تدمير 3 أطقم أخرى في جبل قناو بمديرية خب الشعف.

ومنذ أيام تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف معارك عنيفة في جبهات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء، تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.