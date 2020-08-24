بعد نجاحه الواسع .. تأسيس فرع للمركز العربي للاطراف بتعز بدعم المخلافي مستجدات معارك الجوف والبيضاء.. مواجهات شرسة وغارات مكثفة ومصرع 55 حوثيا بكين تعلن تدخلها مع TikTok في شكواه ضد الإدارة الأمريكية الحكومة ”الشرعية“ تطالب بإعادة سقطرى لسيطرة قواتها ما سبب سباق التعري والخلاعة والانحلال بين السعوديات الناشطات.. إيناس الحنطي أخر صرعات الانفتاح ماهي دعوتها الجديدة شباب متطوعون يكشفون عن كنز إسلامي نادر قرب تل أبيب أزاح ريال مدريد وتربع على صدارة تصنيف الأندية الأوروبية 100 مليون مشاهدة في 24 ساعة لهذا المقطع الغنائي – شاهد الملك سلمان يطيح بعدد من كبار المسئولين في المملكة بيع امرأة بالامارات عبر ناشطين في مجال الدعارة
أعربت السلطات الصينية عن موقفها الداعم للشكوى التي تقدم بها TikTok ضد الإدارة الأمريكية، التي حظرت تنفيذ صفقات مع هذا التطبيق الصيني.
وقالت ByteDance، الشركة الصينية التي تمتلك تطبيق TikTok، إنها ستقاضي الإدارة الأمريكية في 24 أغسطس الجاري.
وفي وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بشأن "مكافحة تهديد TikTok وWeChat"، وبموجب التعليمات الجديدة يتوجب على الشركات الأمريكية إنهاء جميع المعاملات في غضون 45 يوما مع الشركة المالكة لتطبيق TikTok.
وتتهم الإدارة الأمريكية TikTok بنقل البيانات عن المواطنين الأمريكيين إلى السلطات الصينية، فيما تنفي الشركة الصينية هذه الاتهامات.