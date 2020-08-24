بكين تعلن تدخلها مع TikTok في شكواه ضد الإدارة الأمريكية

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 106

أعربت السلطات الصينية عن موقفها الداعم للشكوى التي تقدم بها TikTok ضد الإدارة الأمريكية، التي حظرت تنفيذ صفقات مع هذا التطبيق الصيني.

وقالت ByteDance، الشركة الصينية التي تمتلك تطبيق TikTok، إنها ستقاضي الإدارة الأمريكية في 24 أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بشأن "مكافحة تهديد TikTok وWeChat"، وبموجب التعليمات الجديدة يتوجب على الشركات الأمريكية إنهاء جميع المعاملات في غضون 45 يوما مع الشركة المالكة لتطبيق TikTok.

وتتهم الإدارة الأمريكية TikTok بنقل البيانات عن المواطنين الأمريكيين إلى السلطات الصينية، فيما تنفي الشركة الصينية هذه الاتهامات.