الحكومة ”الشرعية“ تطالب بإعادة سقطرى لسيطرة قواتها

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا وزير الخارجية محمد الحضرمي، الإثنين 24 اغسطس/آب، إلى تطبيع الأوضاع بمحافظة سقطرى، الواقعة تحت سيطرة أدوات الامارات والقوات الموالية لها، عبر إعادتها لسيطرة القوات الحكومية.

وأشاد الحضرمي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، بـ"آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (ٍسبأ).

وأكد "حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وتطلعها لإعادة تطبيع الأوضاع في سقطرى، وإخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن"، حسب المصدر ذاته.

وأردف: "لما سينعكس ذلك إيجابيا على الوضع العام ويمكن مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل".

وتابع: "تنفيد اتفاق الرياض يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها استقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وذلك عبر توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي".

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بعد قتال ضد القوات الحكومية.

وقبل عام سيطر المجلس نفسه على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد مواجهات مع القوات الحكومية خلفت العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وقبل نحو شهر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وفي حينه، أعلن المجلس الانتقالي، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.