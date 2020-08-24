أزاح ريال مدريد وتربع على صدارة تصنيف الأندية الأوروبية

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تربع بايرن ميونخ الألماني على صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ6 في تاريخه، عقب تغلبه 1-0 على باريس سان جيرمان، أمس الأحد.

ووضع العملاق البافاري حدا لهيمنة النادي الملكي، وتصدر التصنيف بـ136 ألف نقطة، متقدما على ريال مدريد الإسباني (134 ألف نقطة)، وبرشلونة (128 ألف نقطة)، وأتلتيكو مدريد (127 ألف نقطة).

ويحتل باريس سان جيرمان المركز السابع، برصيد 113 ألف نقطة، بعد يوفنتوس (117 ألف نقطة)، ومانشستر سيتي (116 ألف نقطة).

وتوج بايرن ميونخ بالثلاثية، هذا الموسم، للمرة الثانية في تاريخه بعد (2012-2013)، إثر فوزه بالثنائية المحلية، الدوري الألماني "البوندسليغا"، وكأس ألمانيا، ليعادل الرقم الذي يحمله برشلونة، الذي حقق الثلاثية مرتين في تاريخه، بحصد لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، الأولى كانت في موسم 2008-2009، والثانية في موسم 2014-2015.