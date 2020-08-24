100 مليون مشاهدة في 24 ساعة لهذا المقطع الغنائي – شاهد

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صنع الفريق الكوري الغنائي الشهير "بي تي إس" التاريخ مرة أخرى، بعد أن حققت أحدث أغانيهم "ديناميت" رقما قياسيا في المشاهدات بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحها على موقع "يوتيوب".

وحصدت الأغنية 100 مليون مشاهدة بعد مرور يوم واحد على طرحها يوم الجمعة 21 آب الجاري.

وقال متحدث باسم موقع "يوتيوب" لمجلة "فوربس" الأمريكية في بيان: "يمكننا التأكيد أن أغنية "ديناميت" لفريق "بي تي إس" سجلت رقما قياسيا جديدا على مدار 24 ساعة، متجاوزة 100 مليون مشاهدة مع 101.1 مليون مشاهدة في الـ 24 ساعة الأولى".

ومع لحظة كتابة هذه السطور، تجاوزت أغنية "ديناميت" 178مليون مشاهدة على "يوتيوب"

وكان فريق "BLACKPINK" محتفظا بالرقم القياسي (100 مليون مشاهدة في أول 24ساعة) بأغنيتهم ​​الأخيرة "How You Like That".

وطرح فريق "بي تي إس" أغنية "ديناميت" قبل طرحهم لألبومهم الغنائي القادم الذين يعكفون عليه حاليا، ومن المقرر أن يطرح في وقت لاحق من هذا العام.

ويهدف أعضاء الفريق الكوري من خلال أغنيتهم إلى تحفيز أولئك الذين يكافحون من أجل الحياة في عام 2020، في ضوء جائحة فيروس "كورونا" العالمي والاستمتاع باللحظات السعيدة.