ثلاثية تاريخية لبايرن ميونخ يعادل بها انجاز برشلونة

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بجدارة كاملة، حقق نادي بايرن ميونخ الألماني لقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب «النور» في العاصمة البرتغالية، لشبونة.
ويدين بايرن ميونخ بالفضل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه إلى جناحه الفرنسي كينجسلي كومان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعد كرة عرضية متقنة من جوشوا كيميتش.
ورغم محاولات باريس سان جيرمان العديدة لهز شباك بايرن ميونخ، إلا أن مانويل نوير قائد النادي البافاري كان لها بالمرصاد، وتمكن من منع جميع الهجمات الباريسية المتكررة من نيمار وكيليان مبابي.
تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، جعل بايرن ميونخ يحقق الثلاثية في موسم 2019-2020، بعد الفوز بلقب بطولة الدوري الألماني، وبطولة كأس ألمانيا، ليحقق النادي البافاري إنجاز حصد الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 2012-2013.
وتمكن بايرن ميونخ من التتويج بالثلاثية في موسم 2019-2020، من معادلة الرقم الذي يحمله نادي برشلونة، الذي حقق الثلاثية مرتين في تاريخه، بحصد لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، الأولى كانت في موسم 2008-2009، والثانية في موسم 2014-2015.