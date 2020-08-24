بيع امرأة بالامارات عبر ناشطين في مجال الدعارة ثلاثية تاريخية لبايرن ميونخ يعادل بها انجاز برشلونة موقف دولة عربية من التطبيع مع اسرائيل ينال تقدير وثناء حركة حماس متحدث عسكري: مصير مجهول للعاطفي وزير دفاع الحوثيين بالاسماء.. مصرع أحد رفاق عبدالملك الحوثي وقيادات اخرى بارزة والمليشيات تعترف الجيش اليمني يكشف حقيقة الوضع العسكري في مأرب ودليل يؤكد علاقة الحوثي بالقاعدة وداعش عشرات اليمنيين يغادرون للقتال في ليبيا ومصادر تكشف اين وكيف تم نقلهم وتدريبهم والدولة المتورطة السعودية تسمح لهؤلاء الدخول برا الى المملكة وفقا لعدة شروط وتحدد المنافذ اشتباكات هي الأعنف بين قوات مدعومة إماراتياً وسلفيين في عدن الشام الجديد..الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن
أعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني رفض بلاده أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.
وقال العثماني أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي الذي ينتمي إليه، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع ”الكيان الصهيوني“ لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن "موقف المغرب ملكاً وحكومة وشعباً هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ورفض أيّ عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف".
وأضاف ”هذه خطوط حمراء بالنسبة للمغرب ملكا وحكومة وشعبا وهذا يستتبع رفض كل التنازلات التي تتم في هذا المجال، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني“.
وقال رئيس الحكومة المغربية إن ”كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني هي دفع له وتحفيز كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني والإلتفاف على هذه الحقوق التي تعتبر الأمة الإسلامية كلها معنية بها وبالدفاع عنها“.
في السياق ثمنت حركة “حماس”، الإثنين، موقف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الرافض لـ”كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل”.
وأفاد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان: “نعرب عن تقديرنا لموقف العثماني، رئيس الوزراء المغربي، الرافض بشكل قاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال”.
وأردف: “نحن كفلسطينيين، وكحركة حماس ننظر إليه بكل الاحترام والشكر، خاصة أن رفضه يأتي في ظل الانهيار المعيب لبعض الأنظمة العربية التي تهرول نحو الاحتلال”.
تأتي هذه التصريحات قبل زيارة يقوم بها جاريد كوشنر المستشار الكبير وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة وبعد توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات.
ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
ويشغل العاهل المغربي محمد السادس منصب رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي. وكان والده الملك الراحل الحسن الثاني رئيسا لها أيضا.
وبدأ المغرب وإسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. لكن الرباط جمدت العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.