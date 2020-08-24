متحدث عسكري: مصير مجهول للعاطفي وزير دفاع الحوثيين

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افادت مصادر عسكرية، بتعرض موكب وزير دفاع الحوثيين لقصف طيران التحالف،في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة (الجوف) العقيد ربيع القرشي إن طيران التحالف قصف موكب محمد العاطفي، المعين وزيرا للدفاع في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، في محافظة الجوف شرق صنعاء.
وبحسب ما نشره العقيدالقرشي على حسابه في تويتر مساء الاحد " فإن القصف طال موكب العاطفي في مديرية "خب والشعف" شمال شرق محافظة الجوف، وأسفر عن مقتل أكثر من عشرة ممن كانوا في الموكب، جميعهم ينتمون لمحافظة الجوف".
ولم يحدد المتحدث متى وقع القصف الذي طال الموكب لكنه أضاف "أن القصف تسبب أيضا في تدمير ستة أطقم عسكرية"، مشيرا إلى أن مصير وزير دفاع الحوثيين "مازال مجهولا".
يشار الى ان اعلام الحوثيين نشر امس تقارير عن زيارات يقوم بها العاطفي في محور خب والشعف بمحافظة الجوف.
وامس الاحد شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية مكثفة على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بمحافظة الجوف.
واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، في محيط مدينة الحزم.
وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عشرات من عناصر المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.
وتخوض قوات الجيش الوطني معارك شرسة ضد المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا في محافظة الجوف، تتكبد على إثرها الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.