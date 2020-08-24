بالاسماء.. مصرع قيادات كبيرة أبرزهم مقرب من عبدالملك الحوثي والمليشيات تعترف

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية العقائدية، ومقرب من زعيمها عبدالملك الحوثي.

ونعت قيادات حوثية مقتل المدعو اللواء "روح الله زيد علي مصلح"، دون أن تفصح عن مكان مصرعه، وأكدت تشييع جثمانه مع قيادات أخرى في العاصمة صنعاء اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر اعلامية متطابقة، أن هذه القيادات لقت مصرعها في غارات شنها طيران تحالف دعم الشرعية على تجمعات حوثية، في اليومين الماضين، في محافظة الجوف، شمالي اليمن، مؤكدة أن قيادات بارزة أخرى قتلت خلال هذه الغارات ولم تفصح عنها الميليشيات.

وبحسب المصادر، فإن المدعو روح الله زيد علي مصلح ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، ويعد من القيادات المقربة وأحد رفاق زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي ووالده من جيل الحوزات الحوثية التي شكلها الصريع حسين الحوثي،وعمل مساعدا له.

كما أقرت ميليشيا الحوثي بمصرع اللواء عزي صلاح مطلق المكنى أبو صلاح أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة التابعة لها، وقيادي آخر يدعى ربيع قاسم الحشحوش.

كما لقي القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي، حسين محمد الولي المتخصص في تدريب وتأهيل دبابات ودروع وقناصة وهندسة، مصرعه، على أيدي قوات الجيش اليمني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

ويعد الولي أحد خريجي جنوب لبنان عام ٢٠١٣م، حيث تدرب على أيدي ميليشيا حزب الله الإرهابي.

وخسرت ميليشيا الحوثي العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة أخرى لم تعلن عنها.