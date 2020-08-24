الجيش اليمني يكشف حقيقة الوضع العسكري في مأرب ودليل يؤكد علاقة الحوثي بالقاعدة وداعش

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 154

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي "عن علاقة تنسيق وتكامل بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش» و«القاعدة»، ومن ذلك فتح هذه التنظيمات الطرق أمام الحوثيين في البيضاء وتسهيل مرورهم".

واتهم مجلي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، الحوثيين بالتحدث عن معارك مع «القاعدة» و«داعش» لتسويق أنفسهم أنهم يحاربون الإرهاب، ومحاولة لنفي علاقتهم بهذه التنظيمات الإرهابية، مع العلم أنهم جماعة إرهابية متمردة تنسق وتعمل مع «داعش» و«القاعدة» لقتل الشعب اليمني،كما قال.

وأشار "أن هناك تنسيق وتكامل وتبادل أدوار بين الحوثيين و(داعش) و(القاعدة) وعلاقة كبيرة بينهم، والدليل على ذلك قيام الحوثيين بإطلاق سراح عدد من معتقلي هذه الجماعات من السجون والمعتقلات، كما فتح (داعش) و(القاعدة) الطرقات أمام الحوثيين خلال معارك البيضاء وتسهيل مرورهم".

وحول الوضع في مأرب أكد العميد مجلي " إن محافظة مأرب آمنة ومستقرة وبعيدة عن أيدي الميليشيات الحوثية وهناك انتصارات كبيرة تحققت في جبهة صرواح والمشجح وتنفيذ عمليات استدراج وهجوم والتفاف وتطويق والقضاء على التسللات الحوثية وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأسر عدد من عناصرهم واستعادة كمية من الأسلحة والذخائر".

وحذر من أن الحوثيين ينشرون الإشاعات والحديث عن انتصارات وهمية في مأرب.

وأضاف: "مأرب آمنة ومستقرة وبعيدة عنهم بعد الشمس، لدينا عوامل القوة في مأرب وهناك التحام رجال القبائل مع الجيش الوطني".

وتابع "خطتنا في الجيش الوطني ليست المحافظة على مأرب فحسب، بل تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية ما زال تحت قبضة الحوثيين".

وفي رده على سؤال عن عدم فتح الجبهات الأخرى للتخفيف على جبهة مأرب والبيضاء، قال متحدث الجيش "إن غالبية الجبهات مشتعلة، ولكن الجيش الوطني يخوض في بعض الجبهات عمليات دفاعية، وجبهات أخرى عمليات هجومية وأغلب العمليات الهجومية في مأرب والجوف والبيضاء والضالع".

ولفت إلى "أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف بقيادة السعودية حققوا انتصارات كبيرة وتم تدمير التحصينات الحوثية ومخازن الأسلحة".