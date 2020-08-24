بعلم الشرعية.. عشرات اليمنيين يغادرون للقتال في ليبيا ومصادر تكشف اين وكيف تم نقلهم وتدريبهم والدولة المتورطة

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر أمنية يمنية، إن الإمارات قامت بتجنيد العشرات من اليمنيين وتدريبهم على دفعات للمشاركة في القتال بليبيا إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر-طبقا للجزيرة- أن دفعات من المجندين اليمنيين الذين تم تدريبهم في قاعدة عسكرية بلحج (جنوب اليمن) غادروا إلى ليبيا، مؤكدة أن بعض المجندين تلقوا تدريبات في قاعدة عصب التابعة للإمارات في إريتريا.

وذكرت أن المجندين تم اختيارهم من عدة مناطق في جنوبي اليمن، من بينها محافظة الضالع ومديرية يافع وردفان، وقالت إن هناك مجموعة أخرى ستنطلق من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأكدت المصادر أن هؤلاء وُعدوا برواتب مجزية من قبل السلطات في أبو ظبي، مشددة على أن السلطات اليمنية -بما فيها الرئاسة- على علم بهذه التفاصيل، ولم تحرك ساكنا تجاه ما تقوم به الإمارات.

وفيما تدفع الامارات بهؤلاء المقاتلين المحسوبون على ما يسمى المجلس الانتقالي للقتال في ليبيا؛روج الاعلام الاماراتي خلال الفترة الماضية لشائعات تتحدث عن نقل مقاتلين من حزب الاصلاح اليمني للقتال في ليبيا بتنسيق تركي وهو ما نفاه الحزب رسميا.