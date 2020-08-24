الجيش اليمني يكشف حقيقة الوضع العسكري في مأرب ودليل يؤكد علاقة الحوثي بالقاعدة وداعش بعلم الشرعية.. عشرات اليمنيين يغادرون للقتال في ليبيا ومصادر تكشف اين وكيف تم نقلهم وتدريبهم والدولة المتورطة عاجل: السعودية تسمح لهؤلاء الدخول برا الى المملكة وفقا لعدة شروط وتحدد المنافذ اشتباكات هي الأعنف بين قوات مدعومة إماراتياً وسلفيين في عدن الشام الجديد..الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن مركز سلمان للإغاثة يكافح الأمراض الوبائية في اليمن فضائح التجسس تعصف بقيادات حوثية ثاني أكبر أعتراف للمليشيات الحوثية..بمقتل أهم القيادات الميدانية البارزة في معارك الجوف استنزاف للمليشيات الحوثية في صحراء الجوف وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات لها شرقي الحزم صحفي إسرائيلي يفضح ضاحي خلفان وينشر ماضيه
اعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية الاثنين السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.
وأوضحت الجوازات أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.
وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل و الطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم (الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد)، وذلك في المرحلة الأولى.
وأشارت إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.
وأكدت الجوازات ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR - لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.