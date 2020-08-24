اشتباكات هي الأعنف بين قوات مدعومة إماراتياً وسلفيين في عدن الشام الجديد..الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن مركز سلمان للإغاثة يكافح الأمراض الوبائية في اليمن فضائح التجسس تعصف بقيادات حوثية ثاني أكبر أعتراف للمليشيات الحوثية..بمقتل أهم القيادات الميدانية البارزة في معارك الجوف استنزاف للمليشيات الحوثية في صحراء الجوف وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات لها شرقي الحزم صحفي إسرائيلي يفضح ضاحي خلفان وينشر ماضيه المجلس الانتقالي يبيع الجنوبيين للإمارات وأبوظبي تقودهم لمحارق الموت في ليبيا مسؤول إيراني رفيع يكشف معلومات مخيفة عن الإمارات تحاول ابوظبي التكتم عنها خمسة عشر قتيل وجريح في السعودية بمدينة جدة في حادث مؤسف
اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم، اشتباكات بين قوات المليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا، وسلفيين في محافظة عدن، جنوبي حسب مصدر أمني حكومي.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، إن "قوات التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي، حاولت مداهمة منزل القيادي السلفي بدر المحسني (أحد ضباط الرقابة في الساحل الغربي بقوات الحزام الأمني التابع للانتقالي)، في حي حاشد بمدينة المنصورة محافظة عدن".
وأضاف، أن "حراسة المنزل وبعض أبناء الحي ومجموعات سلفية تجمعت واشتبكت مع قوات الانتقالي، واستخدم الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
فيما قال سكان محليون في أحاديث منفصلة مع مراسل الأناضول، إن الاشتباكات تسببت في حالة ذعر وهلع شديدين وسط سكان الحي.
وحسب شهادات السكان، فقد أحدثت الاشتباكات أضرارا في بعض المنازل، لكن لم يتبين بعد ما إذا كانت الاشتباكات قد تسببت في وقوع ضحايا أم لا.
ولم يصدر تعليق من قبل السلطات المحلية أو الأمنية في عدن، حول تلك الاشتباكات.