مركز سلمان للإغاثة يكافح الأمراض الوبائية في اليمن

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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 13 حتى 19 أغسطس 2020، في قسم التسجيل والفرز 647 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 178 شخصًا، وعيادة التنويم 31 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 642 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 589 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ723 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.
وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
وأوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي من جانبه أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع 51 ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، مشيرا إلى أن اجمالي المشروع الذي دشن مطلع العام الجاري يشمل توزيع 3000 طن من التمور بواقع 375.000 كرتون على 13 محافظة يمنية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.