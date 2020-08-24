الشام الجديد..الكشف عن تفاصيل المشروع العملاق بين مصر والعراق والأردن مركز سلمان للإغاثة يكافح الأمراض الوبائية في اليمن فضائح التجسس تعصف بقيادات حوثية ثاني أكبر أعتراف للمليشيات الحوثية..بمقتل أهم القيادات الميدانية البارزة في معارك الجوف استنزاف للمليشيات الحوثية في صحراء الجوف وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات لها شرقي الحزم صحفي إسرائيلي يفضح ضاحي خلفان وينشر ماضيه المجلس الانتقالي يبيع الجنوبيين للإمارات وأبوظبي تقودهم لمحارق الموت في ليبيا مسؤول إيراني رفيع يكشف معلومات مخيفة عن الإمارات تحاول ابوظبي التكتم عنها خمسة عشر قتيل وجريح في السعودية بمدينة جدة في حادث مؤسف تناول ماشئت من الأكل.. ريجيم مذهل لإنقاص الوزن
كشفت وثيقة استقالة وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب الحوثي مسفر النميري أمس (الأحد)، عن خلافات كبيرة وفضائح ترتكبها المليشيا التي تسيطر على شبكة الاتصالات في اليمن.
وعزت مصادر مطلعة في صنعاء، أسباب استقالة النميري إلى تسريب معلومات ووثائق من مكتبه حصلت عليها أطراف دولية، تدين تجسس المليشيا على قيادات قبلية وحكومية في مأرب وعدد من المحافظات المحررة.
واتهم حوثيون النميري بالعمل لصالح فصيل الرئيس السابق علي صالح، ومحاولة طرد الحوثيين من مؤسسات الاتصالات، من خلال تسريب معلومات لأطراف دولية ومحلية.
وقالت المصادر، إن ضغط القيادات الحوثية وتهديداتها المستمرة له دفعته للاستقالة، معتبرة أن الصراع الدائر على الاتصالات ليس مرتبطا بفضائح تجسس، بل بسعي قيادات الانقلاب للسطو على موارد هذه المؤسسة الحكومية.
وكانت معلومات متداولة، كشفت أن أطرافا دولية ومحلية حصلت على وثائق تشير إلى قيام فريق حوثي من الاستخبارات بالتجسس على مكالمات الاتصالات لمئات الشخصيات اليمنية وتفريغ اتصالاتها ورفعها لقيادات عسكرية حوثية.