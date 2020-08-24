ثاني أكبر أعتراف للمليشيات الحوثية..بمقتل أهم القيادات الميدانية البارزة في معارك الجوف

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أعلنت المليشيات " الحوثية، اليوم مقتل قياديين بارزين خلال معارك مع الجيش الوطني، في محافظة الجوف.
حيث نعى ما يسمى نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيات الحوثية الغير معترف بها" في صنعاء، حسين العزي، عبر حسابه في "تويتر"، رئيس ما يسمى أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة لوزارة الدفاع ، اللواء عزي صلاح مطلق دحوة، واللواء روح الله زيد علي مصلح، ركن التوجيه المعنوي في القوات الخاصة ونجل أحد مؤسسي الجماعة.
ونشر العزي، وهو رئيس ما يسمى دائرة العلاقات الخارجية في جماعة الحوثي"، صورتين للقياديين الرفيعين اللذين من المقرر تشييعهما بجنازة عسكرية في صنعاء.
وشغل القيادي عزي صلاح دحوة، المكنى "أبو صالح" منصب مدير لأمن محافظة صعدة معقل المليشيات ، قبل أن يعين في يوليو/تموز العام الماضي، رئيسا لأركان المنطقة العسكرية السادسة التي تتركز عملياتها القتالية في محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن.