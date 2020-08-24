ثاني أكبر أعتراف للمليشيات الحوثية..بمقتل أهم القيادات الميدانية البارزة في معارك الجوف استنزاف للمليشيات الحوثية في صحراء الجوف وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات لها شرقي الحزم صحفي إسرائيلي يفضح ضاحي خلفان وينشر ماضيه المجلس الانتقالي يبيع الجنوبيين للإمارات وأبوظبي تقودهم لمحارق الموت في ليبيا مسؤول إيراني رفيع يكشف معلومات مخيفة عن الإمارات تحاول ابوظبي التكتم عنها خمسة عشر قتيل وجريح في السعودية بمدينة جدة في حادث مؤسف تناول ماشئت من الأكل.. ريجيم مذهل لإنقاص الوزن إعلامية سعودية تفاجئ الاسرة الحاكمة والشعب السعودي بموقفها من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -فيديو اختراق الهواتف المحمولة أول صفقات التعاون والتآمر بين أبوظبي وإسرائيل شاب سعودي يتباهى بتدخين الشيشة أثناء قيادته للسيارة .. شاهد
شن طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد،عدة غارات استهدفت مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية ، في مواقع متفرقة شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية ، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية دقيقة مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في "جبهة النضود" وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة.
وأكد المصدر ان طيران التحالف استهدفت ايضاً بعدة غارات أخرى ناقلات تحمل تعزيزات بشرية وعتاد كانت في طريقها إلى ذات الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وفي وقت سابق اليوم، استهدف طيران التحالف بثلاث غارات مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبل اللوذ، وبثلاث غارات أخرى مواقع وآليات في منطقة قرن جعاس، وبغارتين مواقع في برقا لشرع، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات.
وكانت قوات الجيش الوطني الشعبية قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة النضود، وبعدها شنّت المليشيات الحوثية عدّة هجمات في محاولة لاستعادة بعضاً منها إلا أن الأبطال أفشلوا كل المحاولات وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.