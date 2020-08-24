استنزاف للمليشيات الحوثية في صحراء الجوف وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة وتعزيزات لها شرقي الحزم

الإثنين 24 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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شن طيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد،عدة غارات استهدفت مخزن أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية ، في مواقع متفرقة شرقي مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية ، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية دقيقة مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في "جبهة النضود" وأعقبها انفجارات متوالية وتصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب استمرت لأكثر من ساعة.

وأكد المصدر ان طيران التحالف استهدفت ايضاً بعدة غارات أخرى ناقلات تحمل تعزيزات بشرية وعتاد كانت في طريقها إلى ذات الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف طيران التحالف بثلاث غارات مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبل اللوذ، وبثلاث غارات أخرى مواقع وآليات في منطقة قرن جعاس، وبغارتين مواقع في برقا لشرع، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات.

وكانت قوات الجيش الوطني الشعبية قد تمكنت خلال الأيام الماضية، من تحرير مساحات كبيرة في جبهة النضود، وبعدها شنّت المليشيات الحوثية عدّة هجمات في محاولة لاستعادة بعضاً منها إلا أن الأبطال أفشلوا كل المحاولات وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.