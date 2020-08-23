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المجلس الانتقالي يبيع الجنوبيين للإمارات وأبوظبي تقودهم لمحارق الموت في ليبيا

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب
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قالت مصادر أمنية يمنية للجزيرة إن الإمارات قامت بتجنيد العشرات من اليمنيين وتدريبهم على دفعات للمشاركة في القتال بليبيا إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن دفعات من المجندين اليمنيين الذين تم تدريبهم في قاعدة عسكرية بلحج (جنوب اليمن) غادروا إلى ليبيا، مؤكدة أن بعض المجندين تلقوا تدريبات في قاعدة عصب التابعة للإمارات في إريتريا.

وذكرت أن المجندين تم اختيارهم من عدة مناطق في جنوبي اليمن، من بينها محافظة الضالع ومديرية يافع وردفان،

وقالت إن هناك مجموعة أخرى ستنطلق من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وأكدت المصادر أن هؤلاء المرتزقة وُعدوا برواتب مجزية من قبل السلطات في أبو ظبي، مشددة على أن السلطات اليمنية -بما فيها الرئاسة- على علم بهذه التفاصيل، ولم تحرك ساكنا تجاه ما تقوم به الإمارات.

وكان تقرير أممي تحدث في أبريل/نيسان الماضي عن حركة جوية لنقل مرتزقة من روسيا وسوريا للمشاركة في القتال إلى جانب قوات حفتر بدعم من الإمارات.

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