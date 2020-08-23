مسؤول إيراني رفيع يكشف معلومات مخيفة عن الإمارات تحاول ابوظبي التكتم عنها

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أفاد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، بأن العلاقات التجارية بين البلدين متنامية ولا يعتريها خلل، وأن البلدين مصممان على تطويرها.
وبحسب ما ذكرت "وكالة أنباء فارس"، قال فرزانكان إن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران، مبيناً أن الغرفة التجارية الإيرانية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن "واردات إيران من الإمارات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية، بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات، منها الآليات، وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية، والحاسوبات اللوحية والمحمولة، وأقطاب الجرافيت، وغيرها".
وبين فرزانكان أن "الصادرات الإيرانية للإمارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركاً للوظائف والإيرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي".
وتعيش إيران والإمارات منذ سنوات طويلة عناقاً اقتصادياً يتعارض تماماً مع النفور السياسي بينهما.
وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن أبوظبي تتصدر قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران؛ حيث قفزت صادرات الإمارات إلى إيران بنسبة 16.8% خلال عام 2019، في حين أن 80% من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات، وتقدَّر الاستثمارات الإيرانية في الدولة الخليجية بـ300 مليار دولار.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، وكبار قادة إيران، وجهوا تهديدات للإمارات على خلفية تطبيعها مع "إسرائيل"، محذرين من أن يكون للأخيرة موطئ قدم في الخليج.
جاء ذلك على خلفية إعلان الإمارات و"إسرائيل"، في 13 أغسطس الجاري، اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما؛ على أثر سلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما.