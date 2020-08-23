خمسة عشر قتيل وجريح في السعودية بمدينة جدة في حادث مؤسف

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون بإصابات متفاوتة، اليوم الأحد، بعد انهيار منزل طابقي شعبي في مدينة جدة غرب السعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه التي باشرت الحادث، انتهت من عمليات البحث والإنقاذ، باستخراج ثلاث جثث و12 مصابًا تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.

وأظهرت صور من موقع الحادث في حي الرويس بالمدينة الساحلية، ركام المنزل المحطم، بينما يعمل رجال الدفاع المدني على الوصول لمحتجزين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد محمد القرني، قوله إن المنزل مكون من ثلاثة أداور.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا في الحادث لمعرفة سبب انهيار المنزل، فيما لم تتضح جنسية الضحايا والمصابين بعد.