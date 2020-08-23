مسؤول إيراني رفيع يكشف معلومات مخيفة عن الإمارات تحاول ابوظبي التكتم عنها خمسة عشر قتيل وجريح في السعودية بمدينة جدة في حادث مؤسف تناول ماشئت من الأكل.. ريجيم مذهل لإنقاص الوزن إعلامية سعودية تفاجئ الاسرة الحاكمة والشعب السعودي بموقفها من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -فيديو اختراق الهواتف المحمولة أول صفقات التعاون والتآمر بين أبوظبي وإسرائيل شاب سعودي يتباهى بتدخين الشيشة أثناء قيادته للسيارة .. شاهد تركيا تفتح أبواب الجحيم في وجه محمد دحلان .. مذكرة حمراء عبر الانتربول الدولي لإلقاء القبض عليه عمل تخريبي يشعل الدولار ويتسبب في ارتفاع جنوني لأسعاره الكشف عن أسرع شبكة إنترنت في العالم وبقدرات فضيعة أسطورة بايرن ميونيخ: نيمار أصبح مثل المصري صلاح
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون بإصابات متفاوتة، اليوم الأحد، بعد انهيار منزل طابقي شعبي في مدينة جدة غرب السعودية.
وقال الدفاع المدني السعودي، إن فرقه التي باشرت الحادث، انتهت من عمليات البحث والإنقاذ، باستخراج ثلاث جثث و12 مصابًا تم نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات.
وأظهرت صور من موقع الحادث في حي الرويس بالمدينة الساحلية، ركام المنزل المحطم، بينما يعمل رجال الدفاع المدني على الوصول لمحتجزين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، العقيد محمد القرني، قوله إن المنزل مكون من ثلاثة أداور.
وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا في الحادث لمعرفة سبب انهيار المنزل، فيما لم تتضح جنسية الضحايا والمصابين بعد.