إعلامية سعودية تفاجئ الاسرة الحاكمة والشعب السعودي بموقفها من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -فيديو

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وصفت الإعلامية السعودية سعاد الشمري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالمغرد الجميل.
وأشادت الشمري بما ينشره أدرعي على صفحته على (فيسبوك)، من أحادث نبوية وآيات قرآنية تدعو للسلام والتعايش، وفقا لما نقلته (تركيا الآن).
وفي نص الرسالة التي بعثتها الشمري لأدرعي قالت:
"مرحبا من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي، المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية".
وأضافت "بمناسبة عيد ميلادك أحب أن أقول لك كل عام وانت بخير، وأتمنى أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة".
و شكر أفيخاي أدرعي، الشمري على هذه المعايدة الخاصة، مدعيا أنها قدوة للكثير من العرب والمسلمين.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يشكرهاوقال ادرعي: "شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة .. أنت مثل وقدوة للكثيرين".