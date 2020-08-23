شاب سعودي يتباهى بتدخين الشيشة أثناء قيادته للسيارة .. شاهد

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شرطة المرور في السعودية مساء امس، توقيف قائد مركبة أثار غضبا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره في مقطع فيديو يدخن الشيشة خلال قيادة السيارة.

وبدأت القصة عندما انتشر مقطع فيديو لشخص يقول مغردون سعوديون إنه يمني الجنسية، وظهر فيه ممسكا بالشيشة بيده اليسرى، ويدخن منها، بينما يقوم بقيادة السيارة ليلا.

وتلقت شرطة المرور عدة بلاغات عن صاحب التصرف الغريب، وبينها بلاغ من حساب يحمل صاحبه اسم "عبد الرحمن المصلوخي"، وقال فيه "السلام عليكم سعادة مدير الإدارة العامة للمرور ومدير الأمن العام، هناك شخص من الجنسية اليمنية متواجد في الرياض، تم تنزيل مقطع هذا اليوم وهو يتجول بسيارته ويشيش، فأتمنى منكم أنكم تفتحون الفيديو وتشوفونه جيب صالون رقم اللوحه ر ن ك 498".

وتفاعل المرور السعودي مع البلاغ، قبل أن يرد عليه عبر "تويتر"، مساء السبت، بنشر صورة السيارة، خلال عملية نقلها للحجز بالتزامن مع توقيف السائق.

وقال المرور في رده: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.. يسعدنا اهتمامكم".