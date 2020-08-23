آخر الاخبار

شاب سعودي يتباهى بتدخين الشيشة أثناء قيادته للسيارة .. شاهد تركيا تفتح أبواب الجحيم في وجه محمد دحلان .. مذكرة حمراء عبر الانتربول الدولي لإلقاء القبض عليه عمل تخريبي يشعل الدولار ويتسبب في ارتفاع جنوني لأسعاره الكشف عن أسرع شبكة إنترنت في العالم وبقدرات فضيعة أسطورة بايرن ميونيخ: نيمار أصبح مثل المصري صلاح خمسة شروط تمنحك الحصول على إقامة دائمة في الإمارات سيدة أعمال خليجية شهيرة في قبضة الأمن بعد ضلوعها في جريمة شهيرة الناشطة السعودية أمل الشهراني تتجاوز كل الحدود والأعراف بسبب استعراضها بجسدها فور استلامه قيادة اللواء.. الشمساني يشكل لجنة ويوجه رسائل قوية ويتعهد بشأن قضية اغتيال الحمادي تسريبات امنية لشق الصف في دولة خليجية وولي العهد يتحدث عن محاسبة افراد الاسرة الحاكمة

شاب سعودي يتباهى بتدخين الشيشة أثناء قيادته للسيارة .. شاهد

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 120

 

أعلنت شرطة المرور في السعودية مساء امس، توقيف قائد مركبة أثار غضبا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره في مقطع فيديو يدخن الشيشة خلال قيادة السيارة.

وبدأت القصة عندما انتشر مقطع فيديو لشخص يقول مغردون سعوديون إنه يمني الجنسية، وظهر فيه ممسكا بالشيشة بيده اليسرى، ويدخن منها، بينما يقوم بقيادة السيارة ليلا.

وتلقت شرطة المرور عدة بلاغات عن صاحب التصرف الغريب، وبينها بلاغ من حساب يحمل صاحبه اسم "عبد الرحمن المصلوخي"، وقال فيه "السلام عليكم سعادة مدير الإدارة العامة للمرور ومدير الأمن العام، هناك شخص من الجنسية اليمنية متواجد في الرياض، تم تنزيل مقطع هذا اليوم وهو يتجول بسيارته ويشيش، فأتمنى منكم أنكم تفتحون الفيديو وتشوفونه جيب صالون رقم اللوحه ر ن ك 498".

وتفاعل المرور السعودي مع البلاغ، قبل أن يرد عليه عبر "تويتر"، مساء السبت، بنشر صورة السيارة، خلال عملية نقلها للحجز بالتزامن مع توقيف السائق.

وقال المرور في رده: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.. يسعدنا اهتمامكم".

 

 
إقراء أيضاً
سيدة أعمال خليجية شهيرة في قبضة الأمن بعد ضلوعها في جريمة شهيرة
فيديو مرعب لركاب سيارة يهربون من الجحيم !
محمد عبده يلقن ابنته درسا في التواضع!
مذيعة الجزيرة علا الفارس تقود حربا ضد مؤيدي التطبيع
ثلاثون إسرائيلياً يغتصبون فتاة ويصوّرون ما فعلوه بها .. هل ستمضي الامارات في ارسا
بالفيديو.. معتقلة إيرانية: تكشف جرائم الجسد والاغتصاب في سجون ايران وروايات زواج
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس