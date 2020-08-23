شاب سعودي يتباهى بتدخين الشيشة أثناء قيادته للسيارة .. شاهد تركيا تفتح أبواب الجحيم في وجه محمد دحلان .. مذكرة حمراء عبر الانتربول الدولي لإلقاء القبض عليه عمل تخريبي يشعل الدولار ويتسبب في ارتفاع جنوني لأسعاره الكشف عن أسرع شبكة إنترنت في العالم وبقدرات فضيعة أسطورة بايرن ميونيخ: نيمار أصبح مثل المصري صلاح خمسة شروط تمنحك الحصول على إقامة دائمة في الإمارات سيدة أعمال خليجية شهيرة في قبضة الأمن بعد ضلوعها في جريمة شهيرة الناشطة السعودية أمل الشهراني تتجاوز كل الحدود والأعراف بسبب استعراضها بجسدها فور استلامه قيادة اللواء.. الشمساني يشكل لجنة ويوجه رسائل قوية ويتعهد بشأن قضية اغتيال الحمادي تسريبات امنية لشق الصف في دولة خليجية وولي العهد يتحدث عن محاسبة افراد الاسرة الحاكمة
تقدمت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بطلب إصدار مذكرة بحث حمراء، لدى الشرطة الدولية "الإنتربول"، بحق محمد دحلان، الذي يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء (شبه رسمية)، بأن التحقيقات خلصت إلى أن دحلان كلف شخصين بالتجسس على منظمات مدنية وقادة رأي فلسطينيين يقيمون في تركيا.
وأكد "شاهد سري" تلك التهم في إطار التحقيقات بحق المشتبه بهما، اللذين اعتقلا العام الماضي في إسطنبول، و"انتحر" أحدهما (يدعى "يوسف حسن") في محبسه.
وقال الشاهد "بويراز" إن أحد المتهمين، ويدعى "سمير شعبان"، طلب منه معلومات عن بعض الأشخاص الفلسطينيين والمصريين المقيمين في تركيا.
وتصدر الشرطة الدولية المذكرة الحمراء لإلقاء القبض على محكوم أو مشتبه به أو متهم، أينما وجد، بهدف تسليمه إلى الدولة التي تلاحقه سلطاتها القضائية.
و"دحلان" مدرج في القائمة التركية الحمراء للمطلوبين بتهمة "الإرهاب"، للاشتباه بتمويله محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وبمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في البلاد.