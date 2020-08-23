خمسة شروط تمنحك الحصول على إقامة دائمة في الإمارات

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استعرضت "بوابة حكومة الإمارات الذكية" 5 شروط للحصول على إقامة دائمة في البلاد.
وقالت إن تأشيرة الإقامة تكون لـ5 سنوات قابلة للتجديد، لفئة رواد الأعمال، بشرط أن يكون قادرا على إثبات خبرته كرائد أعمال، ويكون أحد المساهمين بحصة رئيسة، أو عضوا في الإدارة، وعلى استعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات، وإقامة مشروع تجاري في إحدى الإمارات بشكل قانوني.
كما يجب أن تكون لديه فكرة عمل أو خطة يرغب بإنشائها في الإمارات، إضافة إلى أنه يجب على المتقدمين اجتياز متطلبات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بنجاح، بما في ذلك التدقيق والتقييم الصحي.
وذكرت بوابة الحكومة أن رائد الأعمال يحتاج إلى الموافقة على ترشحه من قبل حاضنة حكومية معتمدة في الإمارات (حاليا AREA 2071) في دبي، أو(HUB71) في أبوظبي.
وأضافت أنه بعد ذلك سيتم دعوة رائد الأعمال لتقديم طلب الحصول على التأشيرة من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت، العام الماضي، عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارات.
وأكدت على دخول قرار منحهم تأشيرات مدتها 5 سنوات حيز التنفيذ.