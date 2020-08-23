الناشطة السعودية أمل الشهراني تتجاوز كل الحدود والأعراف بسبب استعراضها بجسدها

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أثارت نجمة "سناب شات" السعودية، أمل الشهراني، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها على شاطئ البحر مرتدية "بيكيني".
وعبر العديد من متابعيها، على صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، عن تخطيها حدود الخطوط الحمراء.
واعتبروا أن لباس الـ"بيكيني" مناسب للبحر، لكن لا داعي لنشر صورته وتداولها بهكذا طريقة، واتهموها بأنها تتعمد إثارة الجدل.
وتقود الشهراني حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا في السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وانهالت عليها الاتهامات، وأثارت الكثير من الجدل، خاصة عبر موقع "تويتر" الأكثر استعمالا في دول الخليج.
ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.