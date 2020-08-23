احتشاد مليوني غدا في حضرموت والأمن يعلن الجاهزية ويتوعد بالضرب بيد من حديد

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا الائتلاف الوطني الجنوبي، أبناء محافظة حضرموت (الوادي والصحراء) للمشاركة في الاحتشاد المليوني بمدينة سيئون عصر غدا الاثنين 24 أغسطس2020م.

وأهاب الائتلاف في بلاغ صحفي بكافة المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية والرياضية ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة الواسعة في المليونية التي ستقام تحت شعار "حضرموت أولا".

وأكد أن المليونية تأتي لإيصال صوت حضرموت للداخل والخارج والضغط من اجل انتزاع حقوق حضرموت السياسية في الشراكة والتمثيل العادل على كافة مستويات السلطة بما يتناسب مع موقعها الاستراتيجي ومساحتها وثروتها وإرثها الحضاري.

وأوضح الائتلاف أن مليونية حضرموت تأتي في سياق مواصلة الفعاليات الحاشدة التي خرجت بشكل غير مسبوق في محافظات أبين وشبوة وسقطرى للتأكيد على الشراكة الوطنية وتجديد دعم الشرعية ممثلة في رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي وتثمين جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمطالبة بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار إلى أن الفعالية ستؤكد على موقف حضرموت المنحاز دوما للدولة والشرعية والرافض لمشاريع الفوضى والعنف والإقصاء والتهميش، وكذا تأييد حضرموت لمشروع الدولة الاتحادية القائم على نظام الأقاليم وبحيث يكون الذي ينصف إقليم حضرموت ويعيد له اعتباره ويؤهله لممارسة دور يليق بمكانته وتضحيات ابنائه.

*جاهزية امنية

في سياق متصل أكد مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني، أن الأجهزة الأمنية أنهت كافة الترتيبات لتأمين الفعالية الجماهيرية التي ينظمها الائتلاف الوطني الجنوبي، الاثنين بمدينة سيئون.

وأشار إلى أن احتضان حضرموت الوادي والصحراء العديد من الفعاليات السلمية لمختلف المكونات يأتي في سياق الحقوق المكفولة دستوريا، كما أنه دليل على الوعي المجتمعي والسلوك الحضاري للتعبير عن الرأي.

ودعا العوبثاني المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على أن قوات الأمن والجيش ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة.