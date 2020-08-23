احتشاد مليوني غدا في حضرموت والأمن يعلن الجاهزية ويتوعد بالضرب بيد من حديد فائدة لا تعرفها عن العسل فاعليتها تفوق المضادات الحيوية نجاح كبير للدولة وانتكاسة لأدوات الامارات.. اللواء خالد فاضل يتوعد ومليشيات طارق صالح تحمل قيادة محور تعز المسئولية بهذه الأوصاف اللاذعة تحدثت شقيقة الرئيس الأمريكي الكبرى عن ترامب مسؤول إسرائيلي يتحدث عن فتح سفارة وانضمام العراق لإتفاقيات التطبيع 10 آلاف نازح يمني في مأرب يتعرضون للهجمات الصاروخية لمليشيات الحوثي 70 مسؤولاً بالحزب الجمهوري يعلنون التخلي عن ترامب ويحددون.. 10أسباب دفعتهم لذلك تحذير من عصائر الفواكه الطازجة...هذا ما تفعله في جسدك المليشيات الحوثية تستهدف نسف التعليم و تفتح ظاهرة الغش في مراكز الإمتحانات التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن
أظهرت دراسة حديثة أن العسل أفضل للسعال ونزلات البرد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.
كما وجد الباحثون أن العلاج الطبيعي أكثر فعالية من المضادات الحيوية لتعزيز الشفاء من التهابات الصدر.
وحث الخبراء الأطباء على وصف العسل بدلا من الأدوية العادية، خاصة وأنه يخلو من أي آثار جانبية، وهو أرخص من العديد من الأدوية.
وقال هبة الله أبو القاسم من جامعة أوكسفورد: “عندما يشخص الأطباء التهابات الجهاز التنفسي العلوي، فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية. إنه أكثر فعالية وأقل ضررا من عقاقير العناية المعتادة”.
ووق تحليل نحو 14 تجربة شملت أكثر من 1760 شخصا يعانون من التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.
وأظهرت دراستان أن الأعراض استمرت لمدة يومين أقل بين أولئك الذين عولجوا بالعسل، ما قلل أيضا من وتيرة وشدة السعال.
وقارن باحثو أكسفورد العسل بمكونات في أدوية نزلات البرد. وكان أفضل في التجارب ضد الباراسيتامول.
وقالت مؤسسة The Proprietary Association of Great Britain، وهي الهيئة التجارية للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: “الرعاية الذاتية والعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية هي أفضل طريقة لإدارة الأعراض”.