70 مسؤولاً بالحزب الجمهوري يعلنون التخلي عن ترامب ويحددون.. 10أسباب دفعتهم لذلك

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن أكثر من 70 مسؤولا بالحزب الجمهوري الأميركي دعمهم للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وحددوا 10 أسباب دفعتهم للتخلي عن مرشح حزبهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتضم القائمة العديد من المشرعين والمسؤولين الذين عملوا مع الإدارات الأميركية المتعاقبة في حقب الرؤساء ريغان وجورج بوش الأب والابن وباراك أوباما وحتى ترامب نفسه.

وتحت شعار "نحن الناس الذين يضعون الوطن فوق الحزب"، خاطب العديد من الجمهوريين المؤتمر الديمقراطي الذي انعقد مؤخرا ورشح بايدن لخوض انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعلى الفور، بدأ الديمقراطيون العمل على استغلال هذه الانسحابات وتسويقها على أساس أنها تعكس أن جو بايدن هو المرشح الوطني الذي بإمكانه توحيد الأميركيين.

وقد حددت لائحة الـ 70 أسبابا عشرة تؤكد في نظرهم أن ترامب لا يصلح أن يكون رئيسا، وعبروا عن قلقهم الشديد إزاء المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة تحت قيادته "بسبب أفعاله وخطاباته".

والأسباب التي دفعتهم للقرار هي أن ترامب لا يتمتع بالكفاءة اللازمة لقيادة البلاد، وإضراره بالدور الأميركي القيادي في العالم، وتشويهه لسمعة الولايات المتحدة، وتقويض نفوذها الأخلاقي والدبلوماسي، وكذلك وصف أوروبا بالعدو، وسخريته من قادة الدول الصديقة، وتهديده بإنهاء التحالفات الأميركية الطويلة الأمد.

كما اتهموا ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر، والعمل على تقسيم المجتمع، والفشل في الاستجابة لخطر فيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة إلى الـ 70 مسؤولا الذين وقعوا اللائحة، عبر العديد من ساسة الحزب الجمهوري البارزين عن دعمهم للمرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما اكتفى آخرون بالقول إنهم لن يصوتوا لترامب.