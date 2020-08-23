تحذير من عصائر الفواكه الطازجة...هذا ما تفعله في جسدك

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكدت أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة زهرة بافلوفا، أن "تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة يسبب مشكلات صحية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة.

كيوي JBC عصير سهل التحضير يمكنه تقوية المناعة في 3 أيام فقط وقالت بافلوفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه يتم إنتاج كوبا من عصير البرتقال المركز الطازج عن طريق عصر برتقالتين كبيرتين، مؤكدة أن "الإنسان لا يأكل هذه الكمية في وقت واحد، لذلك إذا تم المقارنة بين100 ملليلتر من هذا العصير و100 ميلليلتر من الكولا، سنرى أن نسبة السكر فيهما متماثلة تقريبا".

كما أكد الأخصائية أن "عصير الفواكه الطازج عمليا لا يحتوي على الألياف الغذائية، التي تبطء امتصاص الغلوكوز والفركتوز، ولها تأثير إيجابي في نبيت الأمعاء"، محذرة من أن تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة، عاجلا أم آجلا سيؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو النقرس.

وقالت إن "نتيجة تناول كوب من العصير الطازج نحصل فورا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة السهلة الهضم- الغلوكوز والفركتوز، وبالتالي نؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات والتمثيل الغذائي في الكبد".