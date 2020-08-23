المليشيات الحوثية تستهدف نسف التعليم و تفتح ظاهرة الغش في مراكز الإمتحانات التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن أول اعتراف لمليشيات الحوثي.. تعلن مصرع مصور قناة المسيرة التابعة لها كورونا يفتك بألاف الإسرائيليين ومظاهرات حاشدة ضد فساد نتنياهو عاجل: ”الشمساني“ يتسلم مقر اللواء 35 مدرع بعد نجاح الحملة الأمنية في ملاحقة المتمردين المدعومين إماراتياً الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في خمس محافظات مقتل مصور قناة المسيرة التابعة للحوثيين فنانة مغربية تكشف عن صفات تشترك فيها كل المغربيات سبعة أسباب تجعل من اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود تاريخيا وهاما؟ مراهقة بريطانية تنتحر بسبب اعجابات فيسبوك
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة.
التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".
ويأتي إحباط هذا الهجوم بعد ساعات معدودة من إعلان التحالف، السبت، أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.
وشددت القوات المشتركة على أن "مليشيات الحوثية يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".