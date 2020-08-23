التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة.

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".

ويأتي إحباط هذا الهجوم بعد ساعات معدودة من إعلان التحالف، السبت، أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

وشددت القوات المشتركة على أن "مليشيات الحوثية يستهدفون بطريقة ممنهجة ومتعمدة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان".