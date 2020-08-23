آخر الاخبار

المليشيات الحوثية تستهدف نسف التعليم و تفتح ظاهرة الغش في مراكز الإمتحانات التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن أول اعتراف لمليشيات الحوثي.. تعلن مصرع مصور قناة المسيرة التابعة لها كورونا يفتك بألاف الإسرائيليين ومظاهرات حاشدة ضد فساد نتنياهو عاجل: ”الشمساني“ يتسلم مقر اللواء 35 مدرع بعد نجاح الحملة الأمنية في ملاحقة المتمردين المدعومين إماراتياً الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في خمس محافظات مقتل مصور قناة المسيرة التابعة للحوثيين فنانة مغربية تكشف عن صفات تشترك فيها كل المغربيات سبعة أسباب تجعل من اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود تاريخيا وهاما؟ مراهقة بريطانية تنتحر بسبب اعجابات فيسبوك

أول اعتراف لمليشيات الحوثي.. تعلن مصرع مصور قناة المسيرة التابعة لها

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 358
 

 

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، مقتل مصور يعمل في قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في محافظة إب (وسط)، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن "المصور أصيل الشرعي، قتل دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله"، دون ذكر أي تفاصيل حول ظروف مقتله أو تاريخه.

وأشار البيان، أن الشرعي كان يعمل مصورا بمكتب قناة "المسيرة" في إب، وشارك منذ بداية عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين، في تغطية الفعاليات والأنشطة المناهضة.

إقراء أيضاً
المليشيات الحوثية تستهدف نسف التعليم و تفتح ظاهرة الغش في مراكز الإمتحانات
التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن
عاجل: ”الشمساني“ يتسلم مقر اللواء 35 مدرع بعد نجاح الحملة الأمنية في ملاحقة المت
الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في خمس محافظات
مقتل مصور قناة المسيرة التابعة للحوثيين
الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة ”الشرعية“ تستأنف الدراسة بعد توقف دام 5 شهور
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس