المليشيات الحوثية تستهدف نسف التعليم و تفتح ظاهرة الغش في مراكز الإمتحانات التحالف يعلن تدمير طائرات مفخخة في اجواء اليمن أول اعتراف لمليشيات الحوثي.. تعلن مصرع مصور قناة المسيرة التابعة لها كورونا يفتك بألاف الإسرائيليين ومظاهرات حاشدة ضد فساد نتنياهو عاجل: ”الشمساني“ يتسلم مقر اللواء 35 مدرع بعد نجاح الحملة الأمنية في ملاحقة المتمردين المدعومين إماراتياً الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في خمس محافظات مقتل مصور قناة المسيرة التابعة للحوثيين فنانة مغربية تكشف عن صفات تشترك فيها كل المغربيات سبعة أسباب تجعل من اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود تاريخيا وهاما؟ مراهقة بريطانية تنتحر بسبب اعجابات فيسبوك
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، مقتل مصور يعمل في قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في محافظة إب (وسط)، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن "المصور أصيل الشرعي، قتل دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله"، دون ذكر أي تفاصيل حول ظروف مقتله أو تاريخه.
وأشار البيان، أن الشرعي كان يعمل مصورا بمكتب قناة "المسيرة" في إب، وشارك منذ بداية عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين، في تغطية الفعاليات والأنشطة المناهضة.