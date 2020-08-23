أول اعتراف لمليشيات الحوثي.. تعلن مصرع مصور قناة المسيرة التابعة لها

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، السبت، مقتل مصور يعمل في قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لها.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في محافظة إب (وسط)، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن "المصور أصيل الشرعي، قتل دفاعا عن الوطن وأمنه واستقلاله"، دون ذكر أي تفاصيل حول ظروف مقتله أو تاريخه.

وأشار البيان، أن الشرعي كان يعمل مصورا بمكتب قناة "المسيرة" في إب، وشارك منذ بداية عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين، في تغطية الفعاليات والأنشطة المناهضة.