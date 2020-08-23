كورونا يفتك بألاف الإسرائيليين ومظاهرات حاشدة ضد فساد نتنياهو

الأحد 23 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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شارك آلاف الإسرائيليين في احتجاجات بالقدس اليوم السبت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منددين بفساده المزعوم وبتعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.

وتجمع حشد ضخم في مسيرة بالشوارع المحيطة بالمقر الرسمي لإقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته. واشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة التي احتجزت سبعة أشخاص على الأقل في حين أصيب ضابط شرطة بجروح، بحسب رويترز.

واكتسبت الاحتجاجات المناوئة للحكومة زخما خلال الصيف، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بالانشغال بدعوى قضائية تتهمه بالفساد بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتخطت إسرائيل حاجز مئة ألف إصابة بفيروس كورونا، وسجلت 809 وفيات من بين سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

وتشهد إسرائيل ركودا اقتصاديا وبطالة تزيد نسبتها على 20 في المئة.

وندد نتنياهو بالمظاهرات واتهم المتظاهرين بإهانة الديمقراطية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بتشجيعها.

وقال إن اقتصاد إسرائيل في وضع أفضل بالمقارنة باقتصادات العديد من البلدان المتقدمة التي ضربتها الجائحة.