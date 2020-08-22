عاجل: الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في خمس محافظات

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، مساء السبت 22 اغسطس/آب، أن قواته حققت تقدما ميدانيا استراتيجيا في خمس محافظات، إثر معارك ضد الحوثيين، تخللها إسقاط طائرتين مسيرتين للجماعة.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الجيش العميد الركن عبده مجلي، نقله الموقع الإلكتروني للجيش "سبتمبر نت".

وأوضح مجلي أن "قوات الجيش نجحت في تحقيق انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة، خسائر كبيرة، في مختلف الجبهات القتالية، خصوصا في محافظات الضالع (جنوب) وصنعاء والجوف (شمال) والبيضاء (وسط) ومأرب (شرق)".

وأفاد بأن بين ما حررته قوات الجيش، "عددا من المناطق والمرتفعات المهمة والقرى والمناطق الاستراتيجية شمالي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، في معارك مستمرة أمام انهيار وفرار المليشيات الحوثية".

وذكر أن الجيش حرر عدداً من المناطق والمرتفعات والهيئات الحاكمة، وأهمها قرية القهرة والزيلة ومواقع السبعة وموقع الدبابة ومريفدان وجبلي "ملزق" و"الخواو"، وموقع الخزان الاستراتيجي المتاخم لمنطقة سون القريبة من جبل ناصة الاستراتيجي.

ولفت إلى "أن المعارك ومازالت مستمرة أمام انهيار وفرار المليشيات الحوثية".

وقال متحدث الجيش أن الانتصارات والتقدمات مستمرة في منطقة "نجد العتق" (شرق صنعاء)، وجبهتي "النضود والجدافر" بمحافظة الجوف، وكذلك جبهة قانية بمحافظة البيضاء وصرواح بمحافظة مأرب".

وأوضح "أن قوات الجيش استخدمت العمليات العسكرية الهجومية والدفاعية والأساليب التكتيكية من المناورة والمفاجأة والهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق، التي من خلالها تحققت التقدمات والقضاء على التسللات".

وتم إلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بالمليشيا المتمردة، وأسر عدد من عناصرها، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر المنوعة.

وكشف أن "الجيش أسقط طائرتين مسيرتين للمليشيا الحوثية في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وفي منطقة الجدافر بمحافظة الجوف".

ولفت مجلي إلى أن: "مقاتلات التحالف، شنت غارات ناجحة في الجبهات القتالية، أسفرت عن تدمير تحصينات ومخازن أسلحة وتعزيزات المليشيا الحوثية".

وقال العميد مجلي "ان المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهزام واستنزاف مستمر في ميدان المعركة".

وصباح اليوم أعلنت قوات الجيش في الضالع (جنوب اليمن) عملية عسكرية ضد ميلشيات الحوثي، بعد يوم فقط من بدء معارك في جبهة "باقم" في صعدة (شمال اليمن)، ويأتي تحرك هذه الجبهات بعد ضغط عسكري مكثف للميلشيات بإتجاه محافظة مأرب، في محاولة لتحقيق تقدم عسكري.