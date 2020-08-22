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مقتل مصور قناة المسيرة التابعة للحوثيين

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت المليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مقتل مصور صحافي يعمل في قناة المسيرة الفضائية .

وقال بيان صادر عن مكتب وزارة الإعلام الحوثية في محافظة إب إن “المصور الإعلامي أصيل الشرعي سقط فيا اسموه ميادين الشرف

وأفاد البيان أن الشرعي كان يعمل في مكتب قناة المسيرة الفضائية في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو ست سنوات.

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