عاجل: ”الشمساني“ يتسلم مقر اللواء 35 مدرع بعد نجاح الحملة الأمنية في ملاحقة المتمردين المدعومين إماراتياً عاجل: الجيش الوطني يعلن تحقيق تقدمات استراتيجية في خمس محافظات مقتل مصور قناة المسيرة التابعة للحوثيين فنانة مغربية تكشف عن صفات تشترك فيها كل المغربيات سبعة أسباب تجعل من اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود تاريخيا وهاما؟ مراهقة بريطانية تنتحر بسبب اعجابات فيسبوك ضاحي خلفان يصاب بالهذيان من اردوغان واليمن الشمالي ويعلن للعالم.. مستعدون للتحالف مع الشيطان فيديو مرعب لركاب سيارة يهربون من الجحيم ! أسطورة الكرة القدم يعتزل اللعبة السعودية تعلن موعد عودة موظفي المملكة في القطاع العام الى أعمالهم
أعلنت المليشيات الحوثية في اليمن، اليوم السبت، مقتل مصور صحافي يعمل في قناة المسيرة الفضائية .
وقال بيان صادر عن مكتب وزارة الإعلام الحوثية في محافظة إب إن “المصور الإعلامي أصيل الشرعي سقط فيا اسموه ميادين الشرف
وأفاد البيان أن الشرعي كان يعمل في مكتب قناة المسيرة الفضائية في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو ست سنوات.