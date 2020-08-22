فنانة مغربية تكشف عن صفات تشترك فيها كل المغربيات

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ظهرت الممثلة المغربية المقيمة في المملكة أمينة العلي ، في مقطع فيديو وهي تتحدث عن وجود شبه
بين المغربيات في بعض الأمور، كما بدا عليها علامات زيادة في الوزن.
وقالت أمينة العلي في الفيديو: “فيه شيء متشابه، الخد أو رسمة الحواجب أو الدم”، مؤكدة أن البعض يقول إنها تركية أو فلسطينة أو شامية، مضيفةً: “لا يقولون إني مغربية يمكن بسبب طبعي”، مؤكدة أنها تستطيع أن تعرف
الفتاة المغربية من بعيد بمجرد أنتراها حتى دون أن تتكلم”.
وأشارت أمينة العلي إلى أنها حين تسافر مع والدتها إلى أوروبا أو أي مكان تقول لوالدتها إن هذه المرأة مغربية،
متابعة: “فعلا لما تحكي نتأكد.. والأمر متعلق بالدم”.
وواصلت العلي حديثها: “كذلك الأمر بالنسبة للسعودي والسعودية فإنهم يستطيعون معرفة بعضهم
في الخارج، حتى إذا كانت الملامح مختلفة”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مؤكدين على كلام العلي، مشيرين إلى أنه يمكن
معرفة جنسية الشخص في الغالب من شكله، إذ إن هناك بعض المميزات التي تتميز بها الشعوب
وتصبح علامةً فارقةً لها دون غيرها.
وعلق أحدهم على الفيديو بالقول: “فعلا الشخص يبين من شكله وش جنيسته الا أمينه العلي ما عرفنالها
جنسية هي تعطي عشامي أكثر شي”، فيما قالت إحدى المغردات: “فكونا من الجنسية الحين ما تلاحظون