مراهقة بريطانية تنتحر بسبب اعجابات فيسبوك

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انتحرت مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما، بسبب قلة عدد ما تحصل عليها منشوراتها من إعجابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن فتاة تدعى، تشول دافيسون، بعد أن اتصلت بصديقها قائلة إنها ستنتحر فورا قبل أن تنهي حياتها بسبب عدم تلقيها إعجابات كافية على صفحتها على ''فيسبوك''
وأضافت الصحيفة أن الشرطة هرعت إلى منزل الضحية بعد أن أبلغ عنها صديقها إلا أنهم وصلوا متأخرين، إذ عثروا عليها ميتة والحبل حول عنقها.
وصرح أفراد من أسرة تشول بأنها كانت تتلقى علاجا نفسيا منذ عامين وإنها توقفت عن تلقي العلاج أخيرا، مضيفة، ''أبلغت الأسرة المحققين أن تشول كانت تعشق تلقي الإعجاب ''لايك'' على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت دائما تحذف صورها التي لا تتلقى عددا كافيا من الإعجابات.
وفي الإطار ذاته، قالت والدتها كلير إن ابنتها كانت دوما تطلب من الأسرة وضع ''لايك'' على صورها في مواقع التواصل، مضيفة، ''أعتقد بان شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عما حدث لابنتي''.