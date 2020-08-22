فيديو مرعب لركاب سيارة يهربون من الجحيم !

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وثق مقطع غيديو خطير مشاهد مرعبة لرحلة سيارة اضطر ركابها للسير وسط الجحيم هروباً من الجحيم في حرائق غابات كاليفورنيا .
وأظهر الفيديو سير المركبة وسط ألسنة النيران المستعرة والشرر المتطاير والأشجار المحترقة التي تكاد تسقط عليهم حتى أيقنوا أنهم ميتون لا محالة .
وقُتل حتى الآن 6 أشخاص إثر الحرائق فيما تعتبر الأقوى في تاريخها حيث ناشدت كاليفورنيا استراليا وكندا لمساعدتها في إخمادها ولا يزال 12 ألف رجل إطفاء يكافح لإخمادها