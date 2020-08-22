قادة الحوثي يتساقطون على أسوار مأرب.. مصرع 5 من كبار قيادات المليشيا (تعرف على اسمائهم)

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لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، خلال الأيام الماضية، في معارك، في معارك مع قوات الجيش الوطني ورجال القبائل في جبهات أطراف محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت مصادر مطلعة إن القيادي الحوثي "عبدالحميد نصر الشاهري" من أبناء مديرية الرضمة شمال شرقي محافظة إب، قتل مع عدد من عناصر الحوثيين بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وبحسب المصادر فإن القيادي الشاهري يحمل رتبة عقيد وعينته جماعة الحوثي أركان حرب اللواء 312، وهو نجل شقيق القيادي الحوثي "عبدالحميد الشاهري" والمعين من قبل الحوثيين وكيلا لمحافظة إب.
وأفادت المصادر أن قياديا آخر قتل بذات المعارك ويدعى "علي أحمد علي الشاهري"، فيما قتل أيضا قيادي حوثي يحمل رتبة "مقدم" ويدعى "شايف يحيى الورد" من أبناء مديرية الشعر.
كما قُتل القيادي الحوثي "أديب يحي محمد عيضة مرعي" المُكنى أبو رعد السحاري، والذي يعمل قائدا للقوات الخاصة التابعة لمليشيا الحوثي، لقي مصرعه، برصاص قوات الجيش في جبهة العبدية، بمحافظة مارب.
وأفادت المصادر ايضا بمقتل القيادي، محمد أمير الحوثي، المقرب من زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي، في معارك بمنطقة الضيق بجبهة صرواح غرب مأرب، مبينة أن محمد أمير الحوثي كان يعمل قائداً لمحور المحجزة بمديرية صرواح.
وخلال الأيام الماضية تلقت مليشيا الحوثي خسائر بشرية فادحة خلال المعارك الدائرة في محافظة مارب، سقط خلال العشرات من قادة المليشيا بينهم قيادات عسكرية بارزة.
و تستمر المعارك بين القوات الحكومية مسنودة بالقبائل، وميلشيات الحوثي في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة مأرب، دون تحقيق أي تقدم على الميدان، في ظل سقوط العشرات بشكل الحوثيين يوميا بين قتيل وأسير.
ورغم حدة الهجمات الحوثية المتزامنة في وقت واحد خلال الأيام الماضية، لم يتم تحقيق أي اختراق في جبهات القتال التي يتركز عليها الضغط العسكري.