فتح جبهتي قتال جديدة لمساندة مأرب.. تحرير مناطق شاسعة في الضالع وسط انهيار متسارع لمليشيا الحوثي

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت 22 اغسطس/آب، عن جبهة قتال جديدة ضد ميلشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، بعد ان اعلنت، أمس الجمعة عن فتح جبهة جديدة في صعدة (شمال).

ويأتي إعلان الجيش الوطني عن جبهتي قتال جديدة، بالتزامن مع اشتعال جبهات القتال بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، وضغط حوثي مكثف لتحقيق إختراق هناك منذ نحو أسبوع.

وبدأت، اليوم السبت، معارك بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة "مريس" في الضالع والتي بدورها ستعمل على تخفيف الضغط على الجبهات بمحافظة مأرب.

وقال بيان لقوات الجيش الوطني ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت مناطق شاسعة في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقل البيان عن العميد الركن عبدالله مزاحم، أركان حرب محور إب، قوله إن من ضمن المناطق التي حررها الجيش منطقة القهرة بالكامل وتبة المنقيز في المحور الشرقي، وكذا تحرير وادي الزيلة وجبل ملزق وجبل مريفدان في المحور الشمالي، بالإضافة إلى تحرير جبل الخواو وكل المواقع المجاورة له في المحور الغربي.

وأكد البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى كثيرة في المعدات القتالية، مشيرا الى أن المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، وسط تقدم مستمر لأفراد الجيش.

وفي السياق نفسه، شنّت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقتي يعيس والرحبة وغيرها من المناطق في الضالع، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات ومقتل وجرح كل من عليها، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن من شأن هذه الانتصارات قطع إمدادات الميليشيات الحوثية والتمهيد لقوات الجيش الوطني لتحرير مواقع جديدة.

ومنذ نحو اسبوعين تضغط ميلشيات الحوثي بإتجاه مدينة مأرب، حيث فتحت عدد من الجبهات الجديدة، وتمتد خارطة المعارك المشتعلة من شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف وحتى مجزر (شمال مارب)، إضافة الى جبال صلب بمديرية نهم وجبل هيلان في صرواح (غرب)، وصولا الى "جبهة قانية" في أطراف محافظة البيضاء (جنوب).

وتفرغت ميلشيات الحوثي بشكل كلي لتنفيذ هجمات مكثفة على الجبهات المحيطة بمأرب، بعد توقف كلي لمعظم جبهات القتال، سواء كانت بالساحل الغربي أو المحافظات الشمالية (صعدة، حجة) الحدودية مع السعودية ومحافظة تعز أيضاً.