الكشف عن دعم دول إقليمية لإقامة تحالف بين ”مؤتمر صالح“ و”الانتقالي الجنوبي“ والخلافات تعصف بقيادات الانتقالي

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف محلل سياسي يمني في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، الجمعة 21 اغسطس/آب، عن دعم دول إقليمية لإقامة تحالف بين حزب المؤتمر الشعبي العام ـ جناح الرئيس الراحل علي صالح ـ وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات.



وقال الخبير الاستراتيجي، الدكتور علي الذهب، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، أنه حصل على معلومات مؤكدة تشير إلى أن "هاني بن بريك" أجرى سلسلة لقاءات متقدمة مع عدد من أقرباء الرئيس الراحل علي صالح، وبرلمانيين، وقياديين في حزب المؤتمر، بدعم سعودي وإماراتي.



وأوضح أن خلافات كبيرة تعصف بما يسمى المجلس الإنتقالي نتيجة التصرفات الفردية التي يقوم بها نائب رئيس المجلس "هاني بن بريك".



ولفت إلى أن السر في التأزم القائم يكمن في وجود صراع بين القوة العسكرية التقليدية، والنفوذ السلفي الجامي الذي يعمل على رهن قرار المجلس إقليميا.



وذكر ”الذهب“ أن خلافات المجلس حول طبيعة وآفاق التحالف، مستقبلا، مع المؤتمر الشعبي، لا تزال قائمة، لافتا إلى أن التيار السلفي الجامي بقيادة "بن بريك" في المجلس يؤيد ذلك، مع وجود تيار رافض لذلك، وتحفظ من قبل عسكريين تقليديين يمثلون تياراً ثالثاً داخل المجلس.



وفي وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي، كشف بن بريك عن لقاءات جمعته برئيس مجلس النواب والقيادي في حزب المؤتمر "سلطان البركاني" والشيخ القبلي والقيادي المؤتمري ومستشار رئيس الجمهورية، محمد ناجي الشايف.

والاثنين 17 اغسطس/آب، كشف الخبير الاستراتيجي، عن هناك تحولات جديدة في المشهد اليمني تدفع البلاد باتجاهات مختلفة، داعيا قوى الشرعية للاستعداد لما بعد هادي. للمزيد اضغط هنا