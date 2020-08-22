عاجل: اتفاق لإنهاء تمرد تدعمه الإمارات بتعز الكشف عن دعم دول إقليمية لإقامة تحالف بين ”مؤتمر صالح“ و”الانتقالي الجنوبي“ والخلافات تعصف بقيادات الانتقالي ”الانتقالي الجنوبي“ ينقلب على ”اتفاق الرياض2“ واللجنة العسكرية السعودية تصتدم بـ3 شروط جديدة لتنفيذ الشق العسكري قيادي بارز ينشق عن الانتقالي ويؤيد الائتلاف الجنوبي ويشن هجوما لاذعا حضرموت تتأهب لفعالية جماهيرية حاشدة 300,000 شخص خسروا منازلهم وممتلكاتهم في 8 محافظات يمنية الضالع..الجيش الوطني يشن هجوماً من ثلاثة محاور في مريس ويحرز تقدماً كبيراً جديد الحوثيين.. اعتقال عريس يوم زفافه والكافيهات ممنوعة على الرجال ماذا بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي؟ مفاجئات قادمة تنتظر تركيا وهذا ما سيحدث عام 2023 بعد تقرير اسرائيلي خطير بشأن اليمن.. تحرك لمحاكمة رجل الامارات الأبرز وقائد فرقة المرتزقة
كشف محلل سياسي يمني في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، الجمعة 21 اغسطس/آب، عن دعم دول إقليمية لإقامة تحالف بين حزب المؤتمر الشعبي العام ـ جناح الرئيس الراحل علي صالح ـ وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات.
وقال الخبير الاستراتيجي، الدكتور علي الذهب، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، أنه حصل على معلومات مؤكدة تشير إلى أن "هاني بن بريك" أجرى سلسلة لقاءات متقدمة مع عدد من أقرباء الرئيس الراحل علي صالح، وبرلمانيين، وقياديين في حزب المؤتمر، بدعم سعودي وإماراتي.
وأوضح أن خلافات كبيرة تعصف بما يسمى المجلس الإنتقالي نتيجة التصرفات الفردية التي يقوم بها نائب رئيس المجلس "هاني بن بريك".
ولفت إلى أن السر في التأزم القائم يكمن في وجود صراع بين القوة العسكرية التقليدية، والنفوذ السلفي الجامي الذي يعمل على رهن قرار المجلس إقليميا.
وذكر ”الذهب“ أن خلافات المجلس حول طبيعة وآفاق التحالف، مستقبلا، مع المؤتمر الشعبي، لا تزال قائمة، لافتا إلى أن التيار السلفي الجامي بقيادة "بن بريك" في المجلس يؤيد ذلك، مع وجود تيار رافض لذلك، وتحفظ من قبل عسكريين تقليديين يمثلون تياراً ثالثاً داخل المجلس.
وفي وقت سابق من الأسبوع قبل الماضي، كشف بن بريك عن لقاءات جمعته برئيس مجلس النواب والقيادي في حزب المؤتمر "سلطان البركاني" والشيخ القبلي والقيادي المؤتمري ومستشار رئيس الجمهورية، محمد ناجي الشايف.
والاثنين 17 اغسطس/آب، كشف الخبير الاستراتيجي، عن هناك تحولات جديدة في المشهد اليمني تدفع البلاد باتجاهات مختلفة، داعيا قوى الشرعية للاستعداد لما بعد هادي. للمزيد اضغط هنا