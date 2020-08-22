حضرموت تتأهب لفعالية جماهيرية حاشدة

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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تتواصل التحضيرات لاقامة فعالية جماهيرية حاشدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) بدعوة من الائتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية.

ومن المقرر ان تشهد مدينة سيئون الفعالية المرتقبة بعد غد الاثنين(الرابعة عصرا)،تحت شعار #حضرموت_اولا.

وسبق هذه الفعالية فعاليات جماهيرية كبيرة بدأها الائتلاف الجنوبي في ابين ثم في محافظتي سقطرى وشبوة على التوالي.

ويوم الاربعاء الماضي أعلن الائتلاف الوطني الجنوبي، ، المضي في التحضيرات للتظاهرة المقرر اقامتها في حضرموت.

وقال الأمين العام للائتلاف محمد بامقاء، في بيان، إن التحضيرات تمضي بوتيرة عالية استعداداً للتظاهرة التي ستنطلق بمدينة سيئون بحضرموت.

وأوضح أن دعوة الائتلاف لتظاهرة في سيئون لاقت ترحيباً واسعاً لدى كافة المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية في مناطق وادي وصحراء حضرموت.