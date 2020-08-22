الضالع..الجيش الوطني يشن هجوماً من ثلاثة محاور في مريس ويحرز تقدماً كبيراً

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني ومقاومة مريس تخوض أشرس المعارك وأعنفها في جميع قطاعات جبهات من ثلاثة محاور.

وقالت مصادرخاصة ل" مأرب برس "إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية،حررة عدة مواقع هامة وإستراتيجية، أهمها مواقع السُبعه وموقع الدبابة ومواقع ملزق ومريفدان وموقع الخزان المتاخم لسون، ولازالت قواتنا تدك حصون ومتارس المليشيات الحوثية.

وأضاف المصدر أن المعارك الآن على أشدها، وسط فرار وذعر مرتزقة الحوثي.

وأفاد المصدر أنه في هذه اللحظة تدور المعارك على النحو الآتي :

جبهة الميمنة المعارك على أطراف قرية القهرة، والزيلة ومن القلب الإشتباكات الآن في خرطوم يعيس، ومن الميسرة التقدم الآن باتجاه قائمة سون.

وبهذا يعتبر أن قوات مليشيات الحوثي قد تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.