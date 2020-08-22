ترامب يخرج عن السيطرة في خطابه...أنا أو الفوضى واذا رحلت فلن ينعم أحد بالأمان ريال مدريد يفاجئ جمهوره ويقدم عرضاً لشراء ميسي مسؤول إيران : الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لنا وعلاقتنا لا يعتريه خلل اعترافات حوثية بمقتل عدد من قياداتة البارزة وتكشف الأسماء صحيفة ألمانية تكشف حقائق شحنة الموت التي انفجرت في بيروت خبير..يحذر من مخاطركارثية لسماعات البلوتوث على صحة الجسم إسرائيل ..تطبيع سلام مع الإمارات وقصف هستري هو الأعنف على قطاع غزة كوبان من القهوة يومياً يحميان من أحد أنواع الأمراض المميتة محمد عبده يلقن ابنته درسا في التواضع! مذيعة الجزيرة علا الفارس تقود حربا ضد مؤيدي التطبيع
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة على اتهامات الديمقراطيين الذين وصفوه بالزعيم الفوضوي غير الأمين.
ووفقا لوكالة "رويترز" أشار ترامب إلى إن الديمقراطيين، من سيجلبون الفوضى إلى الولايات المتحدة إذا أوصلت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني جو بايدن إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.
وفي أول كلمة له بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي قال ترامب لنشطاء محافظين :"لو انتصر خصومنا فلن ينعم أحد بالأمان في بلادنا".
ترامب لا يملك خطة لمحاربة كورونا حتى الآن وشدد ترامب على كونه الشخص الوحيد الذي يقف حائلا بين الحلم الأمريكي والفوضى العارمة.
وفي سياق متصل انتقد ترامب إدارة الديمقراطيون لبعض المدن مستشهدا بزيادة جرائم القتل في ولاية شيكاغو ومنيابوليس ونيويورك وفيلادلفيا مطالبا الأمريكيين بالابتعاد عن "الاشتراكيين والماركسيين اليساريين الراديكاليين".
وقال في خطاب ألقاه في أرلينجتون بولاية فرجينيا أمام مجلس السياسة الوطنية لعام 2020 "بناء على ذلك فإن الرهان في الثالث من نوفمبر سيكون على مستقبل بلدنا وبالطبع مستقبل حضارتنا".